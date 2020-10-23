Güzelyurt'u şok eden ölüm

Güzelyurt sevilen genç simalarından birini kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Güzelyurt'ta sakin ve Tuna Butik isimli işyerinin işletmecisi olan Tuna Ağırbaş bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Aldığımız bilgilere göre, kendini iyi hissetmemesi nedeniyle gittiği bir özel hastanede hemen anjiyoya alınan Ağırbaş'ın anjiyo sırasında kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği iddia edildi

Ağırbaş'ın ölmü sonrasında sevenleri yasa boğuldu.