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Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı

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Bıçaklanan bir kişi tutuklanırken kavgaya karışan diğer kişiler aranıyor

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Güzelyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi tabancayla, bir kişi bıçakla yaralandı
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi'nde aralarında çıkan tartışma sonucu, N.V.(E-32), Y.T.(E-30) ve E.Ş.(E-23) bir taraf, T.Ö.T.(E-50), T.Ö.T. (E-43), D.T.(E-24) ve Ö.T.(E-18) diğer taraf olup kavga ett.
Kavga sırada, N.V. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile öldürmek kastıyla ateş ederek T.Ö.T.'yi (E-50)’ sol kasık kısmından, T.Ö.T.'yi (E-43) ise sol bacağından yaraladı.
Ayrıca olay sırasında D.T. (E-24) ise, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla, etrafa gelişi güzel sallayıp olay yerinde bulunan M.İ.'nin (E-26) sağ kolundan hafif şekilde yaralamasına neden oldu.
Olayda yaralanan T.Ö.T. (E-50) ile T.Ö.T. (E-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.İ.(E-26) yapılan tedavisinin ardından tutuklanırken polis diğer şahısları arıyor.

 
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