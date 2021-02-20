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Güzelyurt'ta bir araçta 10 adet eski sikke bulundu

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Güzelyurt'ta bir araçta 10 adet eski sikke bulundu
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Güzelyurt’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.D.’nin (E-26) yönetiminde bulunan ve C.Z.’nin (E-46) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; eski eser nitelikli toplam 10 adet sikke bulundu ve emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.C.(E-56) tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dipkarpaz’da sakin Eleni Yoannis (K-88) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET EDEN 33, MASKE TAKMAYAN 7 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19 – 20 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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