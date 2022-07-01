banner762
banner815
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
2022 Plaj Voleybolu Liglerinde heyecan tam gaz
6 0
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
12 0
 
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
16 0
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
53 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
29 0
banner797
banner854

Güzelyurt - Lefkoşa yine yürekler ağza geldi

banner476

banner825
Güzelyurt - Lefkoşa yine yürekler ağza geldi

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Kolade Joshua Oyedare (E-20), yönetimindeki ZLN 779 araçla, yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun 2-3 km'leri arasında meydana  gelen kazada, Oyedare yönetimindeki ZLN 779 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.