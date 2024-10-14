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Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda kaza

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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün saat 20.00 sıralarında alkollü içki tesiri altındaki sürücü kazaya neden oldu.

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Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda kaza
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Muhammed Mustafa Akdeniz (E-30), 193 miligram alkollü içki tesiri altında JM 829 plakalı araç ile seyrettiği sırada Eray Cemil Petrol önünde sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Akdeniz’in yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada yaralanan olmadı. 

Yürütülen soruşturma kapsamında, Akdeniz aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 196 sürücüden 361’i rapor edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde ise 2 bin 196 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 361 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 27 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde:

“152 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak ve 114 diğer trafik suçları”

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