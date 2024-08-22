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Güzelyurt-Akçay Anayolu’ndaki kazada 1 asker şehit oldu

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Güzelyurt-Akçay Anayolu’ndaki kazada 1 asker şehit oldu
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Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda yaşanan kazada, askeri araçta bulunan ve yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 09.00 sıralarında Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda yaşanan ve askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişinin yaralandığı kazada, yaralı bir asker şehit oldu.
 
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