Güzelyurt-Akçay Anayolu’ndaki kazada 1 asker şehit oldu

Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda yaşanan kazada, askeri araçta bulunan ve yaralanan 12 kişiden biri hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 09.00 sıralarında Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda yaşanan ve askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişinin yaralandığı kazada, yaralı bir asker şehit oldu.
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