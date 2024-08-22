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Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda kaza.. 12 kişi yaralandı

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Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda yaşanan kazada, askeri araçta bulunan 12 kişi yaralandı.

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Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda kaza.. 12 kişi yaralandı
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 09.00 sıralarında Güzelyurt-Akçay Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen kazada, askeri jeep Güzelyurt istikametine doğru giderken, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Havva Dağman Yırık (K-58) yönetimindeki KF 224 plakalı salon aracı sağından geçerken aracın sol yan kısmı ile sağ dikiş aynasına çarptı. Sonrasında askeri jeep sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve takla atıp sol yan tarafı üzerine devrildi.
Kazada, askeri araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan toplam 12 kişi yaralanarak, sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
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