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Gürcan Erdoğan aleyhinde bir dava daha

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Yolsuzluk suçlamasından 18 ay hapse mahkum edilen KIB-TEK eski genel müdürlerinden Gürcan Erdoğan hakkında yeni bir dava daha açıldığı ortaya çıktı

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Gürcan Erdoğan aleyhinde bir dava daha
 
Gürcan Erdoğan’ın KIB-TEK Genel Müdürlüğü döneminde Mağusa bölgesinde bazı köylere ihalesiz şekilde sokak aydınlatması bağlandığı ve kurumun fazladan zarara uğratıldığı iddia ediliyor.
Gürcan Erdoğan ile birlikte o dönemde KIB-TEK yönetiminde bulunan isminin baş harfleri H.E, E.G, Y.K, Ş.Ş, A.T, M.T ve C. P. olan kişiler hakkında da dava açıldığı öğrenildi.
Bilindiği üzere Gürcan Erdoğan, şoförü Hüseyin İnce’nin KIB-TEK’ten hakkı olmadığı halde ve görevinin gereğine aykırı olarak ek mesai talep formu doldurmuş ve forum Gürcan Erdoğan tarafından onaylanarak 101 bin 180.48 TL brüt ek mesai ödemesi yapılmıştı.
Her iki sanık, toplamda 522 dava ile itham edilmiş ve aleyhlerine gelen tüm davalardan suçlu bulunup 18’er ay hapse mahkum edilmişti.
 
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