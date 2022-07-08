Güpegündüz Girne'nin göbeğinde araç çalındı

Girne’de bugün Sulu Çember bölgesinde park halinde bulunan bir araba çalındı.

Girne’de MOBESE kameralarının bulunduğu Sulu Çember bölgesinde yolda park halinde bulunan araç, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Aracın sahibi polise ifade verdiği ve polisin konuyla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattığı bildirildi.

Araç sahibi ise sosyal medyadan çalınan aracının fotosunu paylaşarak yardım istedi.



