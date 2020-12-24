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Güpe gündüz evinin önünden araç çalındı

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Güpe gündüz evinin önünden araç çalındı
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt’ta sakin Mehmet Şeremet ait araç bugün öğle saatlerinde kimliği meçhul kişi veya kişilerce çalındı.
Konuyla ilgili gazetemize ulaşan Mehmet Şeremet, DV 083 plakalı kırmızı renk Renault maka aracının saat 12.00 sıralarında evinin önünden çalındığını ifade etti.
Olayla ilgili polise de bilgi verdiğini belirten Şeremet, aracını görenlerin polise bilgi vermesini rica etti.
 
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