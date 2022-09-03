Günün ilk saatlerinde meydana gelen kazalarda iki kişi yaralandı

Lefkoşa ana yolunda ve Boğazköy’de bugünün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında iki kişi yaralandı. Boğazköy’deki kazada aracına sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtard



Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bu sabah 02.45’te Boğazköy’de Atatürk Caddesi’ndeki kazada ise, 22 yaşındaki Mete Ünal’ın kullandığı araç, art arda iki ağaca çarptı.



HP 688 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru seyreden Mete Ünal, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak başka bir ağaca çarptı.



Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan Ünal, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının, müdahalenin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.



-Önce çelik bariyerlere çarptı savruldu, ardından beton bariyerlere çarpıp devrildi



Yine bugün 00.30’da Girne-Lefkoşa ana yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, Israel Oluwakorede Oyebola (E-22) yönetimindeki FS 110 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola savrularak gidiş ve gelişi ayıran beton bariyerlere çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.



Kazada hafif yaralanan sürücü Oyebola, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.



Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor.