Güney’den uyuşturucu ile geldi, tutuklandı

Metahan’da Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak isteyen 34 yaşındaki Marin Tonev’in üzerinde ve aracında bir gram kokain ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi



Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısında, önceki gece saat 20.00 sıralarında kullanımındaki araçla Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen 34 yaşındaki Marin Tonev’in üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Marin Tonev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder,

zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 150 Euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu dile getirdi. Polis alınan emarelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderileceğini, zanlının ülkedeki statüsünün araştırılacağını ve gönüllü ifadesinin de teyit-tekzip edileceğini söyleyerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

