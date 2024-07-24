“Güneyde arkadaşımın restoranı vardı, oraya gittim”

Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a giderek, askeri yasak bölgeyi ihlal eden Muhammet Çevik tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.22 sıralarında Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkından tellerden atlayıp, birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'den ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün saat 23:00 raddelerinde Lokmacı Sınır Kapısı’na gelerek, görevli polis mensubuna KKTC'ye geçmek istediğini söyleyip TC kimlik kartımı verdiğinde 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip KKTC topraklarına giriş yaptığından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, KKTC'ye turist vizesi ile 30 Haziran 2024 tarihinde geldiğini söyledi. Polis, zanlının merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı, güneyde arkadaşının restoranı olduğunu, oraya gittiğini söyledi.
Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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