banner913
banner932
“Harekat mucizeydi”
“Harekat mucizeydi”
14 0
“Ülkede istikrar yok”
“Ülkede istikrar yok”
17 0
 
Yeşilova da çalışmalara başladı
Yeşilova da çalışmalara başladı
22 0
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
Bebek yatağı ölçüleri nelerdir? Hangi ölçüler bebeğiniz için en uygun?
60 0
Turizmde yeni kampanya..
Turizmde yeni kampanya.. "Ada Kıbrıs" yarın Büyük Han'da tanıtılacak
22 0
10 yıl sonra bir ilk
10 yıl sonra bir ilk
108 0
11 markete ihbarname
11 markete ihbarname
35 0
banner1032

“Güneyde arkadaşımın restoranı vardı, oraya gittim”

banner1020

Türkiye’den KKTC'ye turist vizesi ile gelen Muhammet Çevik, askeri yasak bölge olan Yiğitler Burcu Parkı’ndaki tellerden atlayıp Güney’e geçti, aynı gün Lokmacı kapısından Kuzey’e geri dönüşünde yakalandı. Tutuklanan zanlı “Güneyde arkadaşımın restoranı vardı, oraya gittim” dedi

banner974
“Güneyde arkadaşımın restoranı vardı, oraya gittim”
banner971
Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a giderek, askeri yasak bölgeyi ihlal eden Muhammet Çevik tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.22 sıralarında Lefkoşa Yiğitler Burcu Parkından tellerden atlayıp, birinci dereceden askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'den ayrılıp Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün saat 23:00 raddelerinde Lokmacı Sınır Kapısı’na gelerek, görevli polis mensubuna KKTC'ye geçmek istediğini söyleyip TC kimlik kartımı verdiğinde 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip KKTC topraklarına giriş yaptığından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının Türkiye vatandaşı olduğunu, KKTC'ye turist vizesi ile 30 Haziran 2024 tarihinde geldiğini söyledi. Polis, zanlının merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı, güneyde arkadaşının restoranı olduğunu, oraya gittiğini söyledi. 
Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.