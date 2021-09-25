Güneşköy’de kundaklama

Güneşköy’de Kaan Borat’a ait park halinde bulunan araç, üzerine yanıcı madde dökülüp yakıldı

Güneşköy’de dün saat 02.30 sıralarında, Kaan Borat’a ait, evi önünde park halinde bulunan MC 538 plakalı salon araç, üzerine meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek yakıldı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen yanarak, kullanılmaz hale geldi.Evin duvarına asılı bulunan klima dış ünitesi yanarak, evin pencere camı ise ısıdan patlayarak, hasara uğradı.