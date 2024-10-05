banner913
banner932
“Güçlü bir zemine basacağız”
“Güçlü bir zemine basacağız”
21 0
“Dava siyasileştirildi”
“Dava siyasileştirildi”
22 0
 
Öğretmenlerden pastalı eylem
Öğretmenlerden pastalı eylem
18 0
Kum yüklü kamyon devrildi
Kum yüklü kamyon devrildi
14 0
Northerland Sport Fest'te heyecan Crossfit'le başladı
Northerland Sport Fest'te heyecan Crossfit'le başladı
17 0
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
(KSTU) soruşturması kapsamında S.G. ile A.S’nin davası ağır cezaya havale edildi
34 0
BM Sözcüsü Dujarris:
BM Sözcüsü Dujarris: "Kıbrıs’taki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek"
14 0
banner1032

Gündüz ve Shakerifard, ağır cezaya havale edildi

banner1020

KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard’ın davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edildi

banner1045
Gündüz ve Shakerifard, ağır cezaya havale edildi
banner971

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile okulun uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard’in dün ilk tahkikat duruşmasında ara karar açıklandı.

Mahkeme, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne havale edilmesine emir verdi.

Toplam 11 tanığın dinlendiği ilk tahkikat duruşmasında iddia makamının 11’inci tanığı olan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru, mahkemeye toplam 32 emare sunmuştu.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, ilk tahkikat duruşmasında sanıklar aleyhine 130 dava getirildiğini, 11 tanık dinletildiğini ve 32 emare sunulduğunu belirtti.

Yargıç, davanın 14 Ekim’de oturum yapacak olan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 130 davadan itham edildi.

Öte yandan, KSTU soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz, asistanı Berk Özbek ile olan başka davasından dolayı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanma süreci devam ediyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.