Gözlük kutusunda uyuşturucu ile geldi

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye girmeye çalışan Özge Dilan Barak’ın üzerine, narkotik köpeği tepki verdi. Barak’ın üstünde ve çantasında yapılan aramada, güneş gözlüğü içerisinde üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Girne Turizm Limanı içerisinde narkotik ekiplerinin operasyonu esnasında üzerinde hintkeneviri bulunarak tutuklanan Özge Dilan Barak, “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09.20 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC ye giriş yaptığı esnada Özge Dilan Barak isimli şahsa tepki verdiğini söyledi.

Polis, zanlının üstünde ve çantasında yapılan aramada güneş gözlüğü içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde Türkiye'de Mersin’de tanımadığı bir şahıstan 2 bin TL karşılığında 5 gram ağırlığında hintkeneviri aldığını ve KKTC'ye kendi kullanımı için getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderileceğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.