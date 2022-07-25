banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
8 0
20 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
13 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
62 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
24 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
18 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
22 0
banner797

Gözler mali poliste

banner476

banner825
Gözler mali poliste

 
KKTC’den sınır dışı edilen Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet şüphelisi Mark Buddle için kara parayı kimlerle akladığı sorusu gündeme taşındı.
Buddle, KKTC’de 1 seneyi bile doldurmadan, önce oturma izni almış ve sonra evlenmişti. Buddle ardından deport edildi ve ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi. Yasaklı göçmen ilan edilmesi kararında 'kara para aklama faaliyetleri' içerisinde olduğu kaydedildi.
Buddle’ın 35 milyon Euro’yu ev, daire, akaryakıt vb. birçok şekilde KKTC’de akladığı iddia ediliyor. Mali polisin bu konuda harekete geçmesi bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.