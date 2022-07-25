Gözler mali poliste





KKTC’den sınır dışı edilen Avustralyalı uyuşturucu kaçakçısı ve cinayet şüphelisi Mark Buddle için kara parayı kimlerle akladığı sorusu gündeme taşındı.

Buddle, KKTC’de 1 seneyi bile doldurmadan, önce oturma izni almış ve sonra evlenmişti. Buddle ardından deport edildi ve ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi. Yasaklı göçmen ilan edilmesi kararında 'kara para aklama faaliyetleri' içerisinde olduğu kaydedildi.

Buddle’ın 35 milyon Euro’yu ev, daire, akaryakıt vb. birçok şekilde KKTC’de akladığı iddia ediliyor. Mali polisin bu konuda harekete geçmesi bekleniyor.

