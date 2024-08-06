Gözler bu kararda

Silahlı saldırı sonucu 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan üç cinayet sanığı hakkında karar bugün açıklanıyor

Çatalköy’de 2022 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklu yargılanan Veysel Sare, Ömer Tunç ve Musa Çiçek aleyhinde karar bugün Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda açıklanacak.

Ülkede infial yaratan silahlı saldırı sonucu Demirtaş olay yerinde, Falyalı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Cinayetin ardından hem KKTC hem de Türkiye’de birçok kişi tutuklanmıştı.

Kamuoyu gündeminde uzun süre konuşan cinayet sonrası polis, Falyalı’nın yanında çalışan Halil Işık ve Türkistan Gülce’yi tutuklamıştı. İleri soruşturmada Girne Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Gülce ve Işık “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma” suçlarından suçlu bulunmuşlardı.

2022 yılında Girne Ağır Ceza Mahkeme heyeti tarafından Türkistan Gülce 4, Halil Işık 3 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişlerdi.

NELER OLMUŞTU?

Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Yapılan balistik incelemelerde, söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştı.

TÜRKİYE’DE 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI…

Cinayetin ardından Türkiye Bağlantılı gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9, 12 ve 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez ile Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız, Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken Ahmet Naim M, Celal B. ve Metin S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

