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Gönyeli’deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Gönyeli’deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Gönyeli’de dün gece meydana gelen motosiklet kazasında 30 yaşındaki Emre Mustafa Tolgay hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Tolgay saat 2.00 sıralarında KF 629 plakalı motosikletle Atatürk Caddesi’nde seyir halindeyken kaldırım ile kaldırım üzerinde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra yol içerisine savruldu.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
 
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