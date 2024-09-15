Gönyeli’deki alkollü sürücü üç araç ve bir işyerine hasar verdi

Gönyeli’de 85 miligram alkol tesiri altında kaza yapan Hasan Kalender Yılmaz (E-20) üç araç ve bir işletmeye hasar verdi. Yılmaz'ın tutuklandığı kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.30 sıralarında yaşanan kazada, Yılmaz, MP 519 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıktı ve bir işyeri önünde park halinde bulunan ZNT 569 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ZNT 569 plakalı araç, sağ arka kısmı ile bir işyerinin vitrin camına vurdu.

Savrulmaya devam eden MP 519 plakalı araç ise park halinde bulunan LD 105 plakalı bir başka araca, o araç da vurmanın etkisiyle park halinde bulunan VV 107 plakalı salon araca çarptı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.