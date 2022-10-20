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Gönyeli’de van aracın çarptığı motosikletli yaralandı

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Gönyeli’de van aracın çarptığı motosikletli yaralandı
Gönyeli’de van araçla motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı.
Adnan İstek adlı 34 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 17.00’deki kaza Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.
28 yaşındaki Ertuğ Büke, kullanımındaki NZ 130 plakalı van araçla, batıya doğru seyrederken karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçti. Van aracın, bu sırada karşıdan gelen Adnan İstek (E-34) yönetimindeki LD 356 plakalı motosiklet sürücüsünün önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.,
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Adnan istek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının tedavisi ve polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. 
 
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