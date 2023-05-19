banner913
banner932
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
8 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
15 0
 
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
7 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
6 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
7 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
7 0
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
19 Mayıs coşkuyla kutlanacak
8 0
banner915

Gönyeli’de iş kazası can aldı

banner476

banner825
Gönyeli’de iş kazası can aldı
banner931
Gönyeli'de bu sabah meydana gelen iş kazasında, 28 yaşındaki Taner Altınkaya hayatını kaybetti.
Gönyeli'de bugün saat 10.00 sıralarında Taner Altınkaya (E-28) merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Altınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.