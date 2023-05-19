Gönyeli’de iş kazası can aldı

Gönyeli'de bu sabah meydana gelen iş kazasında, 28 yaşındaki Taner Altınkaya hayatını kaybetti.

Gönyeli'de bugün saat 10.00 sıralarında Taner Altınkaya (E-28) merdiven üzerinde dekor çalışması yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Altınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

