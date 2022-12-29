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Gönyeli’de alkollü sürücü kazaya neden oldu

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Gönyeli’de alkollü sürücü kazaya neden oldu
Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bu sabah saat 04.30 sıralarında, Yunus Emre Şehirli (E-23) 126 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 248 plakalı araçla kuzey batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arabacıoğlu Sokak yol kavşağına geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Gülcan Gezer (K-53) yönetimindeki EF 446 plakalı salon aracı dikkatsizce geçmeye çalışması sonucu, söz konusu aracın sağ yan kısmına çarptı.
Polis açıklamasına göre, çarpmanın etkisiyle, MU 248 plakalı araç yolun sağında bulunan bir iş yerinin merdiven basamaklarına çarpıp durdu.
Kaza sonucu hafif yaralanan EF 446 plakalı araç sürücüsü Şehirli, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, acil serviste kontrol altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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