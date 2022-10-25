Gönyeli-Yenikent’te araç yangını

Gönyeli-Yenikent’te bu sabahın ilk saatlerinde bir araçta yangın çıktı.



Kanarya Sokak’ta Buğsem Hülya Öztenekecioğlu'na ait salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, araçta maddi hasar oluşurken, ısıdan dolayı evin sürme pencere camı da çatladı.



Öte yandan dün Bostancı’da, file kurarak, avlanması yasak yabani kuş türü olan gelincik kuşunu avladığı sırada tespit edilen H.T. (E-31) hakkında yasal işlem yapıldı.