Gönyeli İlkokulu’nda yüksekten düşen işçi yaralandı

Gönyeli İlkokulu’nda dün saat 07.30 sıralarında yaşanan iş kazasında yüksekten düşen Oğuz Yılmaz Yıldız yaralandı.

Polisten verilen bilgi şöyle: Gönyeli İlkokulu’nda yapımı devam eden derslikler nedeni ile 2. Katta bulunan koridorda sehba üzerinde boya yapmakta olan Oğuz Yılmaz Yıldız(E-21) dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.

Oğuz Yılmaz yıldız kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir