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Gönyeli'de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Gönyeli'de iş kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Gönyeli’de dün öğlen saatlerinde bir ev inşaatının ikinci katında işçi olarak çalıştığı sırada düşerek ağır yaralanan 63 yaşındaki Hacı Durukan, yaşam mücadelesini kaybetti. Polis, şömine bacası içine düşerek ağır yaralanan ve tedavisi Yakın Doğu Hastanesi’nde süren Hacı Durukan’ın yaşamını yitirdiğini, 58 yaşındaki O.U’nun da tutuklandığını açıkladı. Polis Basın Bülteni’nde, 27 Nisan tarihinde Gönyeli’de Zeybek Sokak üzerinde bir evin inşaatında, gerekli emniyet tedbirlerini almadan iş sağlığı ve güvenliği yasasına aykırı olarak çalışmasına müsaade ettiği gerekçesi ile O.U.’nun tutuklandığı belirtildi.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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