Gönyeli'de büyük uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yaya olan S.K.’nin (E-51) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 510 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde bahse konu şahsın park halinde bulunan aracında yapılan aramada yaklaşık 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 75 gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu madde, yaklaşık 285 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 2 bin 590 TL ve 300 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Bu arada, Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ağaçlık alan içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu ise, gizlenmiş 3 ayrı poşet ve poşetleri almak için giden B.H.P.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Akabinde bahse konu şahsın üzerinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ve bahse konu poşetler içerisinde satışa hazır halde paketlenmiş yaklaşık 1 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.