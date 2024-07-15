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Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…

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Gönyeli-Boğazköy ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, selvi ağacına çarpan aracın sürücüsü 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla, hayatını kaybetti.

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Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy ana yolunda, Atatürk Caddesi’nde, trafik kazası meydana geldi.
Ammer Yassır Babıker Dafaalla’nın (E-24) KR 559 plakalı salon araç ile kuzeye doğru giderken sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarptığı kazada, sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
 
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