Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…

Gönyeli-Boğazköy ana yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, selvi ağacına çarpan aracın sürücüsü 24 yaşındaki Ammer Yassır Babıker Dafaalla, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Gönyeli-Boğazköy ana yolunda, Atatürk Caddesi’nde, trafik kazası meydana geldi.

Ammer Yassır Babıker Dafaalla’nın (E-24) KR 559 plakalı salon araç ile kuzeye doğru giderken sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarptığı kazada, sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

