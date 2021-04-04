Gönyeli Belediye Bulvarı'nı savaş alanına çevirip olay yerinden kaçtı

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada araç sürücüsü kaldırım üzerindeki aydınlatma direğini devirip, süs ağacını ve çiçek saksısına çarparak olay yerinden ayrılan sürücü polis ekiplerinin soruşturması neticesinde tutuklandı.Polisten verilen bilgiye göre bugün günün ilk saatlerinde, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde yönetimindeki meçhul plakalı araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyreden meçhul sürücü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Limasol Kooperatif Bankası önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan Gönyeli Belediyesine ait olan 1 adet metal aydınlatma direği, 1 adet süs ağacı ve 1 adet plastik saksıya aracının ön kısmı ile çarpıp kaza mahallinden ayrıldı. Kaza ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kazayı HV 001 plakalı araç sürücüsü 40 yaşındaki Sadık Derin'in yaptıği tespit edildi. Soruşturma devam etmekte.