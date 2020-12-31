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Gökhan Naim cinayetine rekor ceza

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Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları Azmad Ali 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan 22’şer yıl hapis cezası aldı

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Gökhan Naim cinayetine rekor ceza
 
 
Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüp, tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması olayında cinayet sanıkları olan Azmad Ali 30 yıl, Bilal Ahmed ve Faiz Ul Hassan 22’şer yıl hapis cezası aldı. Azmad Ali, Bilal Ahmed, Adam öldürme, Silahlı soygun suçlarını kabul eden ancak taammüden adam öldürme suçunu kabul etmemiş, Faiz Ul Hassan hiçbir suçlamayı kabul etmemişti. Sanıklar, Taammüden adam öldürme suçundan beraat ederken, Adam öldürme, Silahlı soygun, Kanunsuz tabanca taşıma, kullanma, tasarruf, kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma, tasarruf ve meskûn mahalde ateş açma suçlarından mahkûm olmuştu.
 
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