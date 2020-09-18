Gökhan Naim cinayetinde bir tutuklu daha

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili bu kez ilgili tarihte Naim'e ait döviz bürosunda çalışan Sema Iyutskanova Hadzhiyska adlı kadın tutukladı. Kadının cinayet zanlısına içerden bilgi sızdırdığına inanılıyor



Evrim KAMALI

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili yürütülen polis soruşturmasında polis bu kez ilgili tarihte döviz bürosunda çalışan Sema Iyutskanova Hadzhiyska’yı tutukladı.

Kıbrıspostası'nın haberine göre Zanlı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken hakkında 1 gün tutukluluk süresi temin edildi

Gökhan Naim cinayeti ile ilgili soruşturmayı yürüten polis subayı Feyyaz İneci, zanlının Lefkoşa’da işlenen taammüden adam öldürme, adam öldürme, silahlı soygun, kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu ve meskûn mahalde ateş açma suçlarına methaldar olduğunu açıkladı.

Zanlı Sema Iyutskanova Hadzhiyska’nın Zahid Masood’a içerden bilgi sızdırdığına inanılması üzerine tutuklandığı öğrenilirken, zanlının, tasarrufunda 16 ayrı bankaya ait kredi kartları ve cep telefonları bulunduğu ve zanlının suçla bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

Polis soruşturması neticesinde Gökhan Naim cinayeti ile ilgili bugüne kadar toplam 8 kişi tutuklanmış oldu. Bunların 4’ü Naim’in öldürülmesine fiilen iştirak ettiği tespit edilirken, 2 kişi suç ortaklığı 1’inin ise suçla bağlantılı olarak askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçundan tutuklanıp daha önce mahkeme huzuruna çıkarılmıştı. Naim cinayetinin azmettiricisi olarak tespit edilen Zahid Masood ile birlikte bir kişi daha polis tarafından aranıyor.

