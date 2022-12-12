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Göçmenköy ve Akçay’da yangın

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Göçmenköy ve Akçay’da yangın
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 Göçmenköy'de depo yangını 

Göçmenköy’de dün gece  Mustafa Karaduman’a ait ahşaptan mamul ambar olarak kullanılan kapalı depoda meydana gelen yangın sonucu, depo ve içerisinde bulunan muhtelif inşaat malzemeleri ile aletler yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

 Akçay'da araç yangını

Bugün saat 03.00’te Akçay’da Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut Çakır’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu  yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında, aracın ön kısmı ve Erol Çuvalcıoğlu’na  ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar gördü.
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