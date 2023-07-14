Göçmenköy'de yangın korkuttu

Göçmenköy'de bulunan bir ayakkabı deposunda sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangını çevredeki vatandaşların görmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Yangın söndürüldü, can kaybı olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.
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