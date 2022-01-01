Gizlice Güney’e kaçacaklardı

Alayköy’de Kongolu iki kişi, Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek için gizli ittifak kurup anlaşıp toprak yola bırakıldı ve Güney Kıbrıs’a yürüdükleri esnada tutuklandı

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar MosengoTalorTera ile IssakoLombateteFabien ile onları söz konusu yere götüren zanlılar Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ertan Çoban, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, 29 Aralık 2021 tarihinde saat 19:20 raddelerinde Alayköy Sanayi bölgesinde bulunan Cami önünden Kongo uyruklu MosengoTalorTera ile IssakoLombateteFabien’in sürücüsü meçhul GV 980 plakalı araç ile Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan geçmek için gizli ittifak kurup anlaşarak, bir gece kulübünün batı tarafında bulunan toprak yola bırakılıp Güney Kıbrıs’a yürüdükleri esnada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, Muhaceret Şubesi’nde yapılan soruşturmada zanlı 1 MosengoTalorTera’nın yasal işlemlerini yaptırarak Havalimanı’ndan 14.12.2021 tarihinde, zanlı-2 IssakoLombateteFabıen’in 6 Aralık 2021 tarihinde ülkeye 60 gün öğrenci vizesi giriş yaptığının ve akabinde başka herhangi bir işlem yaptırmadıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, geniş çaplı soruşturma kapsamında Hüseyin Karadeniz ve Hasan Karadeniz’in Düzova’da GV 980 plakalı araçla tespit edildiklerini anlattı. Polis, zanlı 1 ve 2’nin öğrenci statüsünde, diğer iki zanlının ise çalışma izinli olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan bir kişi olduğunu belirtip, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

