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Gizlice girdiği evde mastürbasyon yaparken yakalandı

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Mağusa’da sabaha yakın pencereden girdiği evde, uyuyan kadına bakarak mastürbasyon yaparken kadının sevgilisine yakalanan Sadıq Omogbolahan etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi

Gizlice girdiği evde mastürbasyon yaparken yakalandı

 
Mağusa’da Sadıq Omogbolahan isimli öğrenci, dün sabahın erken saatlerinde isminin baş harfleri D.Ö’nün evine pencereden gizlice girerek, genç kadının uyuduğu sırada kendi şortunu indirip mastürbasyon yaparken, aynı oda içerisinde kalan kadının sevgilisine yakalandı.  
Zanlı kadının sevgilisi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.
Kıbrıspostasına göre “Ağır bir suç işlemek kastı ile konuta girmek” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Sadıq Omogbolahan’ın 21 Ekim 2020 tarihinde saat 04.00’te Mağusa’da D.Ö’ye ait bir apartman dairesine kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan pencereden içeriye, yatak odasına girdiğini açıkladı. Zanlının ikametgahın yatak odasında şortunu çıkarıp çıplak kaldığını belirten Yıldız, evde misafir olarak aynı yatak odasında kalan D.Ö’nün sevgilisinin zanlıyı fark edip etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Aynı gün ihbar üzerine polisin söz konusu ikametgaha gittiğini belirten Yıldız, zanlı Sadıq Omogbolahan’ın söz konusu ikametgahın yatak odasında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.
Yıldız, zanlıdan yapılan ilk sorgusunda zanlının yatak odası içerisinde mastürbasyon yaptığını itiraf ettiğini belirtti.
Soruşturmanın yeni başladığını belirten Yıldız, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
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