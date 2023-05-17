Girne’yi soyup soğana çevirdiler

Girne’de akıl almaz olay! Çatalköy’de Sadık Gürsesler’e ait eve giren ve Gürsesler’in aracını çalan Pakistanlı Abdul Wahab Khan, çaldığı araba ile Tekno Gold isimli iş yerine girerek yaklaşık 300 bin TL değerinde elektronik eşyalar çaldı. Khan ile birlikte suç ortağı Pakistan uyruklu 24 yaşındaki Basit Mehmut tutuklandı. Zanlı Khan’ın Girne’de bir buçuk ay boyunca altı farklı ev ve dükkanı soyduğu ortaya çıktı

Girne’de 1 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen altı farklı ev ve dükkân açma meseleleriyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen 24 yaşındaki Pakistan uyruklu Abdul Whan Khan ve suç ortağı Pakistan uyruklu 24 yaşındaki Basit Mehmut tutuklandı.Girne Çatalköy’de gece yarısı Sadık Gürsesler’e ait eve girerek bin TL değerinde araba anahtarını çalan Pakistan uyruklu Abdul Whan Khan çaldığı araba ile birden fazla iş yerini soydu.Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren TeknoGold isimli iş yerine Pazar günü sabah 05.00’te hırsızlık için giden zanlı, çaldığı araba ile iş yeri camlarını kırarak 30 Bin TL zarara uğrattı. Toplam değeri 279 Bin TL olan elektronik cihazları çalan zanlı Khan ihbar üzerine dün Girne’de suç ortağı Basit Mehmut ile tutuklandı.Abdul Whan Khan’ın ileri sorgulamasında Temmuz 2022’de bir ikametgahtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldığı; Nisan 2023’de bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları çaldığı; 10-11 Mayıs’ta bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, klavye kılıfı, 2 uydu alıcı cihazı, 2 cep telefonu, ve muhtelif market ürünleri çaldığı; 13 Nisan’da bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldığı; 10 Mayıs’ta bir ikametgahtan araç kontak anahtarı çalarak söz konusu kontak anahtarı ile ikametgahın bahçesinde park halinde bulunan aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldığı; 14 Mayıs’ta bir dükkandan cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazlar çaldığı tespit edildi.Polis aynı soruşturmada meselelerle bağlantısı olduğu tespit edilen 24 yaşındaki Basit Mehmut’u tutukladı.Girne’de ev ve birçok iş yerine girerek ‘sirkat’ suçu işleyen Pakistan uyruklu zanlılar suçlarını itiraf etti.Girne’de meydana gelen ‘geceleyin ev açma’, ‘ikametgahtan sirkat’, ‘dükkân açma’, ‘kasti hasar’ suçlarından tutuklanan Pakistan uyruklu 2 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Meselenin tahkikat sorumlusu mahkemedeki ifadesinde, 10 Mayıs tarihinde, zanlı Abdul Wahab Khan, Eşref Kurtcan’ın sorumluluğunda bulunan ve mal sahibi yurtdışında yaşayan Sadık Gürseslere ait Çatalköy’deki ikametgaha girerek, bin Türk Lirası değerindeki araba anahtarını ardından Gürseslere ait FF700 plakalı aracı sirkat ettiğini belirtti. Tahkikat sorumlusu, zanlının 14 Mayıs tarihinde saat 05.08 raddelerinde, söz konusu araçla, Girne Uğur Mumcu Bulvarında faaliyet gösteren Tekno Gold isimli işyerine ön vitrin camını kırıp 30 bin Türk lirası kasti hasara uğratarak girdiğini ve mağazada satışa sunulan muhtelif markalarda toplam 279 bin Türk Lirası değerinde elektronik cihazları sirkat ederek kaçtığını belirtti.Zanlı Abdul Whan Khan’ın önceki gün ihbar üzerine Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden tahkikat sorumlusu, zanlının tasarrufunda bulunan siyah sırt çantasında muhtelif markalarda 7 adet tablet, 5 adet laptop ve çeşitli elektronik cihazların emare olarak alındığını ifade etti.Gönüllü ifadeyle suçunu itiraf eden zanlının, kaldığını belirttiği 3 ayrı ikametgahta yapılan aramada, 13 Nisan 2023 tarihinde, 2022 yılı Temmuz ayında,2023 Nisan ve Mayıs aylarında Girne’de meydana gelen ev açma ve sirkat meseleleriyle ilgili birçok emarenin ele geçirildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen Basit Mehmut’un da tutuklandığını anlattı. Mahkemede, meseleyle ilgili tahkikatın yeni başlatıldığına ve zanlıların benzer suçlarla bağlantısının da araştırılacağına vurgu yapılarak zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk talep etti.