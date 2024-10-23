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Girne’de sahtekarlıkla para temini

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Girne’de 25 bin STG ile 50 bin ABD doları nakit parayı sahtekarlıkla temin eden kişi tutuklandı.

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Girne’de sahtekarlıkla para temini
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Polis Basın Bülteni'ne göre olay, 1-2 Ekim tarihleri arasında meydana geldi.
G.S’nin (K-41) dolandırmak kastıyla bir şahsın banka hesabına yurt dışından 850 bin STG para aktardığı ancak, bu parayı alabilmesi için 25 bin STG paranın banka hesabında görünmesi ve yüzde 10 bankaya vergi yatırması gerektiği yönünde bir şahsa sahte beyanda bulundu. Ardından konu şahıstan sahtekarlıkla toplam 25 bin STG ile 50 bin ABD doları nakit para temin etti.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen G.S. tespit edilerek tutuklandı.
Polisin soruşturma sürüyor.
 
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