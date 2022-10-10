Girne’de sahte para operasyonu

Polisin Girne’de Dome Hotel’de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50’lik ABD Doları ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin önceki gün Girne’de düzenlediği operasyonda 5 adet sahte 50’lik ABD Doları ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.Polis Basın Subaylığı, halkı, bankaları, döviz bürolarını, finansal kuruluşları, marketleri ve vatandaşları, sahte paraya karşı uyardı.Polis ekiplerinin Girne’deki operasyonunda, iki kişinin tasarruflarındaMB35429070A, MB59129658A, KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren sahte olduğuna inanılan toplam 5 50’lik ABD doları para ele geçirildi.Operasyon kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı.Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.Öte yandan Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada Dome Hotel Otel içerisinde tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada sahte para bulunan zanlı Erdem Balpetek ve odasında sahte para tespit edilen zanlı Volkan Taşcı ve suçla bağlantısı görülen zanlı İbrahim Altınöz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgili bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı Erdem Balpetek’in 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Dome Hotel içerisinde yapılan üst aramasında; tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB35429070A ve MB59129658A seri nolu 2 adet 50 ABD doları tespit edildiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada huzurda bulunan zanlı Volkan Taşcı’nın kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında huzurunda yapılan arama neticesinde ise tasarrufunda KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri nolu 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 ABD doları bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını söyledi. Polis ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İbrahim Altınöz’ün de mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğu kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda ola bileceğini ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.