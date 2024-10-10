Girne’de iş kazası: 1 ağır yaralı

Girne’de Kubbeli Çeşme Sokak üzerinde, bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Muhammad Waleed ağır yaralandı, yoğun bakıma alındı. Olayda ihmali görülen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 09.30’da meydana gelen olayda, bir inşaatta çalışan M.Y.(E-41), inşaatın üçüncü katından zemin katına doğru yük kaldırma ipiyle inşaat demiri indirdiği esnada, tedbirsizliği sonucu ipten sıyrılan bir inşaat demirinin o esnada inşaatın zemin katında indirilen demirleri almak için bekleyen Muhammad Waleed’in (E-27) başının arka kısmına düşerek ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu.

Olayda yaralanan Waleed, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen M.Y. (E-41) tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

