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Girne’de iki araç yüz yüze çarpıştı, üç kişi yaralandı

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Girne’de iki araç yüz yüze çarpıştı, üç kişi yaralandı

Girne’de iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün sabah 04.00 sıralarında meydana geldi.
26 yaşındaki Gökhan Ercan, yönetimindeki SJ 116 plakalı araç ile dikkatsizce doğu istikametinde seyrettiği sırada önündeki araçları geçmek için sağ şeride geçti ve karşı istikametten gelen 25 yaşındaki Musa Dönmez yönetimindeki HM 996 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Ercan ve araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Sedat Direk ve Abdulsamet Alnıdelik kaldırıldıkları Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Sedat Direk ve Abdulsamet Alnıdelik cerrahi serviste, Gökhan Ercan ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
 
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