Girne’de iğrenç olay

Girne’de alkollü bir kişi, sokak köpeğine tecavüz etti. Tutuklanan zanlı “Alkollüydüm hatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı” dedi





Girne’de Güneş Deniz adlı kişi, dün sabah Baldöken Parkı’nda bir sokak köpeğine tecavüz ederken suçüstü polislere yakalandı.

“Köpeğe tecavüz” olayı ile ilgili tutuklanan Güneş Deniz, tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli olayla ilgili bulguları aktardı.

Çamlıbelli, zanlı Güneş Deniz’in “Hayvanlarla Cinsi Münasebet ve Sarhoşluk” suçlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Polis 6 Haziran tarihinde saat 07.10 raddelerinde Girne’de Girne Belediyesi’ne ait Baldöken Otoparkı içerisinde meydana geldiğini ve görgü tanıklarının polisi araması üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının suçüstü yakalandığını savundu.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının tutuklandığını ve 225 mlgr alkollü içki tesiri altında olup, sokak köpeği ile cinsi münasebette bulunduğunu mahkemeye anlattı.

Polis, olayın henüz yeni vuku bulduğunu zanlının ifadesinin yanında görgü tanıklarının da ifadelerinin alınacağını ayrıca kamera görüntülerinin de inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Güneş Deniz, “Alkollüydüm hatırlamıyorum, benimle birlikte bir kişi daha vardı o kaçtı” dedi.

Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

