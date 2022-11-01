Girne’de alkollü sürücü üç aracın çarpışmasına neden oldu

Girne’de dün akşam direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü bir sürücünün neden olduğu kazada, üç araç çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi yaralanırken, alkollü sürücü tutulandı.







Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam saat 21.25 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, Serkan Şimşek (E-35) yönetimindeki JJ 142 plakalı salon araç ile 172 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, banket içerisinde park halinde bulunan Jale Karayalçın (K-31) yönetimindeki RL 156 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle, RL 156 plakalı araç ileriye doğru savrulup, önünde bulunan Nilufer Beddur (K-45) sorumluluğundaki HE 808 plakalı aracın arka kısmına vurdu.



Kaza sonucu yaralanan RL 156 plakalı araç sürücüsü Jale Karayalçın (K-31), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin Acil Servisi’nde müşahede altına alındı.



JJ 142 plakalı araç sürücüsü Serkan Şimşek ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.