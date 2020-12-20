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Girne’de 27 Suriyeli bulundu

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Girne’de iki bölgede ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriyeli 27 kişi yakalandı

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Girne’de 27 Suriyeli bulundu
Girne’de 2 farklı bölgede ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu toplam 27 kişi tespit edildi.
Önceki gece saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1’i çocuk, 4’ü kadın ve 10’u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu.
Sahil Güvenlik gemisinin gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında ise saat 04.00 sıralarında Sadrazam köy ile Kayalar köyü arasındaki bölgede 1adet düzensiz göç teknesi tespit edildiği ve yapılan takip sonucunda 12 Suriyeli ele geçirildi. 3’ü çocuk, 4’ü kadın ve 5’i erkek olan düzensiz göçmenler gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Polisin açıklaması şu şekilde:
“19.12.2020 tarihinde, saat 06:00 sıralarında,  Kayalar köyünün batı kısmında deniz içerisinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot içerisinde bulunan Suriye uyruklu 5'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişi tespit edilmiştir. Polis ekipleri ile ortak yürütülen operasyon sonucu bahse konu şahıslar karaya çıktıkları noktada tespit edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilmişlerdir.
GKK’dan yapılan açıklamaya göre ise, önceki gece saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1’i çocuk, 4’ü kadın ve 10’u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu.
 
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