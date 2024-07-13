Girne ve Lefkoşa’da 3 ayrı trafik kazası

2 yaralı

Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motorsiklet sürücüsü yaralandı.





Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Alsancak-Karaoğlanoğlu Caddesi'nde dün 15.00 sıralarında meydana gelen kaza, Filiz Kadir'in (K-50), yönetimindeki RL 416 plakalı salon araçla anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yapıp, cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Arda Anıl Demircioğlu (E-22) yönetimindeki VG 365 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu oldu.





Polis, kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Demircioğlu’nun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde gözetim altına alındığını açıkladı.





-Alkollü sürücü kazaya neden oldu…





Girne’de dün gece 01.00 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Yana Başlılar (K-26), 302 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki UJ 454 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kasise geldiği için yavaşlayan Kenan Okçu (E-41) yönetimindeki TPL 928 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.





Polis açıklamasına göre, kazada yaralanan olmazken, UJ 454 plakalı araç sürücüsü Yana Başlılar tutuklandı.





-Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü omuzunu kırdı





Lefkoşa’da dün gece 01.30 sıralarında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, Yusuf Çal (E-22) yönetimindeki RT 839 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.





Polis açıklamasında, Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ omuz kırığı teşhisi ile tedavi altına alındığı kaydedildi.





-Trafik denetimlerinde 466 rapor, 42 araca trafikten men, 2 tutuklu…





KKTC genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 466 kez cezai işlem uygulandı, 42 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.





Polis açıklamasına göre, bahse konu trafik suçları, 182’si süratli, 31’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 19’u emniyet kemersiz, 22’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sigortasız araç kullanmaktan, 52’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 145’i de diğer trafik suçlarından oluştu.

