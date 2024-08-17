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Girne ve İskele’de hırsızlık… İki tutuklama

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Girne ve İskele’de meydana gelen hırsızlık olaylarında cep telefonu, para, ehliyet, dizüstü bilgisayar çalındı; iki kişi tutuklandı.

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Girne ve İskele’de hırsızlık… İki tutuklama
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Polis basın bültenine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde park halinde bulunan araçtan bir şahsa ait cep telefonu ve cep telefonu kılıfı içerisinde muhafaza edilen 400 TL nakit para ile sürüş ehliyeti çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.H.(E-36) tespit edilerek tutuklandı.
-İstifa ettiği iş yerine bilgisayar ve cep telefonunu iade etmedi
Öte yandan İskele’de bir inşaat şirketinde çalışan K.S.’nin (E-35), önceki gün, iş yerinden istifa etmesine rağmen şirket tarafından kendisine tahsis edilen bir dizüstü bilgisayar ile cep telefonunu, iş yerine teslim etmeyecek çaldığı tespit edildi.
K.S. tutuklandı.
 
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