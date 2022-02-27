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Girne - Tatlısu Anayolu’nda kazada yürekler ağza geldi

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Girne - Tatlısu Anayolu’nda kazada yürekler ağza geldi

Girne - Tatlısu Anayolu’nda sabah saat 8:50 sıralarında  meydana gelen kazada 1’i ağır  2 kişi yaralandı. 

Çarpmanın etkisiyle tavanı üzerinde ters dönen aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan araç sürücüsü Gürkan Çetin ağır yaralanarak kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde kontrol altına alındı.

Yaralanan diğer araç sürücüsü Derek Andrew Rogers ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde  kontrol altında.

Kaza, Gürkan Çetin’in (E-42) yönetimindeki EP 247 plakalı araç ile Tatlısu istikametinde seyrederken, Esentepe yol kavşağından Esentepe’ye dönüşü sırasımda Tatlısu-Girne istikametinde seyreden Derek Andrew Rogers (E-49) yönetimindeki UB 348 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda meydana geldi. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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