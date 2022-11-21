Girne-Tatlısu Anayolunda aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Girne-Tatlısu Anayolunda dün akşam saatlerinde bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı



Polisten yapılan açıklamaya göre kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu 10-11 Km'leri arasında (güneş piknik alanına dönen kavşak yakınları) meydana geldi.



Tatlısu istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki Kemal İzveren yönetimindeki PR 260 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde yaya vaziyette yürüyen 37 yaşındaki Umut Altıntaş’a çarptı.



Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Umut Altıntaş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındı.



PR 260 plakalı araç sürücüsü Kemal İzveren tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.