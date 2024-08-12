Girne polisi göz açtırmıyor

Girne Polis Müdürlüğü, uyuşturucu, asayiş, trafik gibi birçok alanda suçlulara göz açtırmıyor

Girne Polis Müdürlüğü, bölgede nüfusun katlanarak hızla artmasına ve teşkilatta personel eksikliği olmasına rağmen suç ve suçlulara karşı etkin bir çalışma yürütüyor.

Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’nun göreve gelmesiyle bölgedeki denetimlerini daha da artıran polis ekipleri, uyuşturucu, asayiş, trafik gibi birçok alanda göz açtırmıyor.

Başarılı operasyonları ile vatandaşların takdirini toplayan Girne polis ekipleri, bölge halkına güven veriyor.

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞA 6 BİN 785 TL

CEZA

Öte yandan Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde önceki gün seyir halindeki bir araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Ekipleri harekete geçti.

Söz konusu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.