banner913
banner932
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
15 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
20 0
 
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
28 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
29 0
banner1032

Girne polisi göz açtırmıyor

banner1020

Girne Polis Müdürlüğü, uyuşturucu, asayiş, trafik gibi birçok alanda suçlulara göz açtırmıyor

banner974
Girne polisi göz açtırmıyor
banner971

Girne Polis Müdürlüğü, bölgede nüfusun katlanarak hızla artmasına ve teşkilatta personel eksikliği olmasına rağmen suç ve suçlulara karşı etkin bir çalışma yürütüyor.

Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu’nun göreve gelmesiyle bölgedeki denetimlerini daha da artıran polis ekipleri, uyuşturucu, asayiş, trafik gibi birçok alanda göz açtırmıyor.

Başarılı operasyonları ile vatandaşların takdirini toplayan Girne polis ekipleri, bölge halkına güven veriyor.

TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUĞA 6 BİN 785 TL

CEZA

Öte yandan Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde önceki gün seyir halindeki bir araçta yolcu olarak bulunan iki şahsın, aracın camlarından bellerinin yarısında kadar çıkarak insan hayatına tehlike arz edecek şekildeki görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Ekipleri harekete geçti.

Söz konusu araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 6785,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.