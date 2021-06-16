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Girne polisi göz açtırmadı

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Girne polisi göz açtırmadı
Girne Polis Müdürlüğü tarafından dün gece gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sonucu, trafik ekipleri tarafindan yaklaşık 380 araç kontrol edildi.

Kontroller sırasında alkollü araç kullandığı tespit edilen 11 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirilirken, 90 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı rapor edilidi.
Gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde ise 12 kişinin sokağa çıkma yasağini ihlal ettiği tespit edilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kontroller sırasında trafik devriyelerler amiri Salih Koyutürk ve ÇÖŞ polis çavuşu Serdar Özsönmezer’de hazır bulundu.
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