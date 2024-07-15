Girne Limanı'nda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

Girne Turizm Limanı'nda bu sabah uyuşturucu, tabanca ve mermi tespit edildi, iki kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 08:30 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Lefkoşa ve Girne Polis Müdürlükleri ile Narkotik ve Kaçaklığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan Nokta Operasyonu kapsamında, ülkeye giriş yapan B.U.(E-23) ile M.T.’nin (K-46) üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, B.U.’nun tasarrufunda yaklaşık 1 kilogram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 30 canlı mermi tespit edildi.
B.U. ve M.Y. tutuklandı.
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